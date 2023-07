Newsblog

Wie Sie eine PV-Anlage in Ihre Dachreparatur einbinden sollten

STEYR. Wer ein eigenes Haus besitzt, muss sich im Klaren darüber sein, dass im Laufe der Zeit Reparaturarbeiten nötig werden. Meist handelt es sich hierbei um kleinere Erneuerungen oder gar optische Aufbesserungen ...

Doch auch größere arbeiten, wie die Reparatur, Sanierung oder komplette Erneuerung des Daches können anfallen. Es gibt mehrere Gründe, nicht länger zu warten und sich mit der Erneuerung Ihres Daches zu beeilen. Der erste und offensichtlichste ist das schlechte Aussehen des Daches. Ein Dach, das schmuddelig, farblos oder dekorativ geworden ist, beeinträchtigt das Erscheinungsbild des gesamten Hauses und mindert den Wert Ihrer Immobilie.



Warum Sie Ihr Dach ausbessern sollten

Der zweite Grund ist ein undichtes, mit Wasser vollgesogenes Dach. Sickerndes Wasser beeinträchtigt nicht nur Ihre Lebensqualität, sondern auch Ihre Immobilie. Wenn Sie bei starkem Regen undichte Stellen, feuchte Decken oder Wände bemerken, lohnt es sich wirklich nicht, sich darum zu kümmern. Die Feuchtigkeit kann Möbel und Haushaltsgeräte beschädigen. Außerdem schädigt das Wasser die gesamte Bausubstanz und kann Schimmel an Wänden oder Decken verursachen, was für die menschliche Gesundheit schädlich ist.



Der dritte Grund ist, dass ein undichtes Dach Wärmeenergie verschwendet. Obwohl es mit bloßem Auge nicht leicht zu erkennen ist, gibt es mehrere Anzeichen dafür, dass die Wärmedämmung, die Diffusionsfolie oder die Abdichtungsschichten Ihres Daches beschädigt sind, wie z. B. Eiszapfen, die in der Dachuntersicht hängen, oder deutlich sichtbare Stellen auf dem Dach, an denen der Schnee geschmolzen ist. Wenn Sie in einem solchen Haus wohnen, steigen die Heizkosten, und eine schlechte Isolierung bedeutet auch, dass mehr Lärm ins Haus dringt.



Wie verbinden sich Sanierung und PV-Anlage?

Wenn Sie die Sanierung Ihres Daches angehen möchten, sollten Sie zudem planen, eine Solaranlage zu kaufen und auf Ihrem Dach zu installieren. Solarkraftwerke haben in der Regel eine Garantie von 30 Jahren oder mehr. Es lohnt sich also, sich die Zeit zu nehmen, um zu prüfen, ob das Dach in diesem Zeitraum dicht bleibt. Der Aus- und Wiedereinbau der Module des Kraftwerks wäre mit erheblichen zusätzlichen Arbeitskosten und Unannehmlichkeiten verbunden, und das Kraftwerk würde in dieser Zeit keine Energie erzeugen. Außerdem besteht beim Wiedereinbau des Kraftwerks die Gefahr, dass ein oder mehrere Module beschädigt werden. Außerdem könnte es sehr schwierig sein, in ein paar Jahren ein PV-Modul mit denselben Abmessungen und derselben Leistung zu finden und zu kaufen.

Wenn Sie nicht genau wissen, welche Solaranlage zu Ihren Bedürfnissen passt, können Sie sich an Solar Direktinvest wenden. Hierbei erhalten Sie eine umfassende Beratung rund um die PV-Anlage. Sie erfahren nicht nur, welche Aspekte es bei der Auswahl zu berücksichtigen gilt. Ebenso können Sie Informationen zur Anbringung, Wartung sowie der regelmäßigen Reinigung einholen. So ist es Ihnen möglich, im Vorfeld eine genaue Kosten- sowie Aufwandskalkulation durchzuführen.