Aktion Steyr putzt: 2.524 kg Müll für einen guten Zweck

STEYR. Bereits im Frühjahr dieses Jahres fand die Aktion Steyr putzt statt - gesammelt wurden dieses Jahr 2.524 kg Littering-Abfälle. Für jedes Kilogramm an Abfällen wurde ein Euro an den Rotkreuz-Markt für Lebensmittel gespendet. Die Steyr Stadtbetriebe GmbH rundete die Summe noch auf und so konnte Anfang Juli ein Scheck in der Höhe von € 2.600 an das Rote Kreuz übergeben werden ...

„Was für ein geniales, sinnstiftendes Projekt! Der Umweltgedanke der hinter der Sammelaktion steckt, gepaart mit dem sozialen Aspekt einer Spende. Ein wahrhaftig, durchdachtes und gelungenes Projekt als Beitrag für das Gemeinwohl der Steyrer Bevölkerung!“, begeistert sich MR Dr. Urban Schneeweiß. „Unser großer Dank geht an alle Beteiligten und fleißigen Sammler der Aktion Steyr putzt“, fügt der Bezirksstellenleiter noch hinzu.