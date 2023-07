Newsblog

Styria baut neue und moderne Wohn­träume in Wald­neu­kirchen

STEYR-LAND. Sie sind auf der Suche nach Ihrem persönlichen Wohntraum? Nur 20 Autominuten von Steyr entfernt, bietet Waldneukirchen mit seinem ländlichen Charme den perfekten Ausgleich zum stressigen und hektischen Berufsalltag ...

Zwei moderne Häuser bieten auf insgesamt drei Wohnebenen Platz für 24 hochwertige und dennoch kostengünstige Mietwohnungen. Die Wohneinheiten gliedern sich in zwei oder drei Räume und werden somit jeder Zielgruppe gerecht – von Singles über Pärchen und kleine Familien bis hin zu Menschen mit einer Vorliebe für Home-Office.

Jede Wohnung bietet die Möglichkeit, sich eine eigene grüne Oase zu schaffen – im Erdgeschoß in Form einer eigenen Terrasse oder durch großzügig angelegte Balkone in den zwei Geschoßen darüber. Ihren PKW können Sie entweder in einer der zu jedem Haus gehörenden Garagen oder auf der zusätzlichen Parkfläche im Freien abstellen. Kellerabteile sorgen für zusätzlichen Stauraum. Der direkte Anschluss an die Nahwärme sorgt für eine wohlig warme Atmosphäre während der kalten Wintermonate.

Das Idyll vor der Haustür

Ein Spaziergang durch den Ort führt Sie an altertümlichen Gebäuden, Bauernhöfen und historischen Hausinschriften, aber auch an vielen modernen Freizeitanlagen wie Fußballplätzen oder einem Erlebnisspielplatz vorbei. Spazieren Sie weiter bis an den höchsten Punkt der Gemeinde, werden Sie mit einem atemberaubenden Rundblick vom Steyrtal bis ins Tote Gebirge und das Voralpenland belohnt.

Das immer noch stark landwirtschaftlich geprägte Gebiet bietet Ihnen die einmalige Möglichkeit, naturnah erzeugte Lebensmittel direkt vom Bauern ums Eck zu kaufen. Auch zahlreiche Wanderwege und Ausflugsziele liegen vor Ihrer neuen Haustür. Was gibt es Schöneres, als am Wochenende nicht erst weit fahren zu müssen, um die Natur zu genießen? Zudem wird in Waldneukirchen Nachbarschaftshilfe und Zusammenhalt noch groß geschrieben – ganz so, wie es sich neue Bewohner und Nachbarn nur wünschen können.

FACTS:

24 MODERNE MIETWOHNUNGEN

WOHNFLÄCHEN ZWISCHEN 55 UND 75 m2

EIGENE TERRASSE ODER BALKON

STELLPLÄTZE IN DER HAUSEIGENEN GARAGE ODER IM FREIEN

NAHWÄRME ANSCHLUSS

FERTIGSTELLUNG: VORAUSSICHTLICH 2024

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie online unter www.styria-wohnbau.at

Styria - modernes, leistbares und behagliches Wohnen

Die gemeinnützige Steyrer Wohn- und Siedlungsgenossenschaft „Styria“ ist seit mehr als 70 Jahren ein Garant für hochwertigen Wohnbau. So wurden bereits in 87 Gemeinden Wohnungen, Lokale, Garagen und Siedlungshäuser errichtet. Mehr als 10.000 Einheiten werden in den Bundesländern Ober- und Niederösterreich verwaltet.

Die „Styria“ punktet mit architektonisch ansprechenden Wohnhäusern, die zu den Normalkostensätzen der Wohnbauförderung errichtet werden. Das gelingt zum einen durch die richtige Grundstücksauswahl und zum anderen durch einen optimalen Wärme- und Schallschutz der Gebäude. Die Verwendung von biologischen Baustoffen sorgt für das Plus an Wohnkomfort. So wird hochwertiges und schönes Wohnen leistbar und die Hausbewohner sind rundum zufrieden.

Die derzeitige Bautätigkeit erstreckt sich über ganz Oberösterreich. Die Führung der Genossenschaft obliegt dem sechsköpfigen ehrenamtlichen Vorstand unter Obmann Dr. Martin Schloßgangl. Unterstützt wird dieser duch die beiden Prokuristen Andreas Eckhart und Architekt Dipl.-Ing. Gerald Rubenzucker.