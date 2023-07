Newsblog

Drei Verletzte bei Frontalcrash in Gaflenz

STEYR-LAND. Ein 32-jähriger Mann aus Niederösterreich war am 15. Juli gegen 16:50 Uhr mit dem Pkw auf der B 121 aus Weyer kommend in Richtung Gaflenz unterwegs. In Gaflenz, in einer langgezogenen Rechtskurve, kam der Mann aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, ...

überfuhr im beschilderten Überholverbot die dortige Sperrlinie und prallte gegen einen aus Gaflenz kommenden Pkw, gelenkt von einem 54- jährigen Mann aus dem Bezirk Amstetten.

Der 54-Jährige, als auch seine 51-jährige Beifahrerin (ebenfalls aus dem Bezirk Amstetten), sowie der 32-Jährige wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Steyr eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B 121 war während der gesamten Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung erschwert passierbar.

Der 32-Jährige war nicht im Besitz einer Lenkberechtigung, auch verlief ein Alkomattest positiv. Im Einsatz waren die Feuerwehren Gaflenz und Lindau-Neudorf, das NEF (Notarzteinsatzfahrzeug) Waidhofen/Ybbs, das Rote Kreuz, die Polizei und ein Abschleppunternehmen.