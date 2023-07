Newsblog

Mehrere Sturm­schäden nach Gewitter

ERNSTHOFEN. Das heftige Unwetter am Sonntagabend, 16. Juli, das über Ernsthofen um 22:30 Uhr hinwegfegte, führte zu zahlreichen überfluteten Kellern und umgestürzten Bäumen auf den Straßen. Da die Feuerwehr Ernsthofen an ihre Kapazitätsgrenze stieß, wurde die Feuerwehr Haidershofen zur Unterstützung angefordert ...

Neben einigen Bäumen, welche die Straßen blockierten, musste auch ein PKW aus einer überfluteten Unterführung geborgen werden. Glücklicherweise konnten die zirka 15 Einsätze gemeinsam rasch abgearbeitet werden und die Einsatzbereitschaft wurde wieder hergestellt. Die beiden Feuerwehren standen rund 3 Stunden im Einsatz.

Haidershofen

Am Sonntagmorgen, 16. Juli wurde die Feuerwehr Haidershofen um kurz nach 10 Uhr zu einem Sturmschaden alarmiert. Ein heftiger Sturm hatte einen Baum entwurzelt und die Straße blockiert. Am Einsatzort eingetroffen machte sich die Feuerwehr an die Arbeit den Baum von der Straße zu beseitigen und die Straße wieder für den Verkehr freizugeben.

Dietach

Am Sonntag, 16. Juli 2023 wurde die Feuerwehr Dietach um 22.28 Uhr im Zuge eines heftigen Gewitters zu einem Sturmschaden bei einem landwirtschaftlichen Objekt in der Ortschaft Thann alarmiert. Die Einsatzkräfte rückten unverzüglich zum ca. 5 km entfernten Einsatzobjekt aus. Dort wurde festgestellt, dass ein großer Obstbaum vom Sturm abgerissen wurde und die Thann-Landesstraße blockierte. Der Baum wurde zerschnitten und zur Seite geräumt. Kurz nach Mitternacht konnte der Einsatz beendet werden.

Fotos: FF Haidershofen / FF Dietach / FF Ernsthofen