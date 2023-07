Newsblog

31-Jähriger von Traktor überrollt

STEYR-LAND. Ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land führte am 16. Juli 2023 um 16:35 Uhr in Laussa an einem steilen Hang Mäharbeiten durch. Dabei rutschte der Traktor am getrockneten Heu ab und überschlug sich in weiterer Folge mehrmals. Der 31-Jährige wurde dabei aus dem Traktor geschleudert und von diesem überrollt. Die Mutter des 31-Jährigen setzte die Rettungskette und Erste Hilfe-Maßnahmen in Gang ...

Der Schwerverletzte wurde vom Team des Notarzthubschraubers C15 noch am Unfallort reanimiert, die Reanimation musste jedoch um 17:30 Uhr erfolglos abgebrochen werden. Die Bergung des Traktors wurde durch die Feuerwehr und benachbarte Landwirte durchgeführt.