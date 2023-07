Newsblog

34-Jähriger bei Forst­arbeiten verun­glückt

STEYR-LAND. Ein 34-Jähriger führte am 18. Juli gemeinsam mit zwei Arbeitskollegen Forstarbeiten im Gemeindegebiet von Reichraming durch. Dabei hängte er im steilen Gelände eine gefällte Buche und Esche mittels einer Stahlseilschlaufe an eine Seilwinde an. Via Funkkontakt veranlasste er beim Maschinenbediener, die Bäume mit der Seilwinde hoch und bergwärts zu transportieren. Während des Zugvorganges befand er sich schräg unterhalb der Seilbahn, als der Buchenstamm aus der Stahlschlinge rutschte ...

Der Forstarbeiter versuchte seitwärts des herunterfallenden Stammes auszuweichen, wurde dabei aber vom Baum getroffen und lebensbedrohlich verletzt. Trotz sofortigen Erste Hilfe Maßnahmen durch Ersthelfer und Notarzt verstarb der 34-Jährige noch an der Unfallstelle.