Newsblog

Acht Feuerwehren löschen Brand in Wald­neukirchen

STEYR-LAND. Am 28. Juni wurden die FF Waldneukirchen gemeinsam mit sieben weiteren Feuerwehren zum Brand einer Maschinenhalle in Waldneukirchen alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war starke Rauchentwicklung sichtbar. Mehrere Atemschutztrupps machten sich umgehend an die Brandbekämpfung, um die Ausbreitung des Brandes zu verhindern ...

Durch einen umfangreichen Löschangriff konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Um die Löschwasserversorgung sicherzustellen, wurde eine Zubringerleitung über eine Strecke von etwa 1 km aufgebaut. Trotz des beherzten Einsatzes der Florianis konnte eine vollständige Zerstörung der Maschinenhalle nicht verhindert werden.

Glücklicherweise wurde niemand bei dem Vorfall verletzt, da sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs keine Personen in der Halle befanden. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Waldneukirchen, Pieslwang, Adlwang, Bad Hall, St. Nikola, Hilbern, Pichlern, Steinersdorf und Sierning.