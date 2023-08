Newsblog

Schlauch­boot­fahrer aus Kruglwehr gerettet

STEYR. Am 2. August um 16 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen zur Kruglwehr gerufen, da dort zwei Männer in einem Schlauchboot in der Wasserwalze der Wehranlage festsaßen und bereits stark unterkühlt waren. Weiters wurden das ÖRK sowie die Feuerwehr alarmiert ...

Von zwei Passanten, welche bis zur Hüfte in der dortigen starken Strömung der Steyr standen, wurde bereits mit einer Rettungsleine versucht, die beiden verunglückten Personen aus ihrer Notlage zu befreien, wobei aufgrund der Witterung der letzten Tage die Steyr etwas mehr Wasser führte und so die Strömung etwas stärker war. Unmittelbar darauf konnte das Schlauchboot samt den beiden Insassen durch die Passanten zum nächstgelegenen Strand gezogen werden. Laut Angaben der Zeugen waren die Schlauchbootfahrer, ein 30-Jähriger und ein 32-Jähriger Mann, beide aus Linz, für ca. 15 Minuten in der Wasserwalze gafengen. Beide waren leicht unterkühlt.

Die Geretteten gaben an, gefühlte 20 Minuten in der Wasserwalze festgehangen zu sein. Dadurch wurden sie stetig mit dem Wasser der kalten Steyr bespritzt. Auch füllte sich das Schlauchboot stetig mehr mit Wasser.