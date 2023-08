Newsblog

Vorhersage: Stadt verbessert Hochwasserschutz

STEYR. Eine Hochwasservorhersage, die auf den Pegelständen der Steyr flussaufwärts und auf Überflutungsbildern basiert, verbessert künftig zusätzlich den Hochwasserschutz der Stadt Steyr. Der Stadtsenat hat rund 19.500 Euro für Hochwasserwarnung und Hochwassermanagement freigegeben ...

Pegelstände und Überflutungsbilder verbessern Vorhersage

Durch das verbesserte Warnsystem steigt künftig die Vorlaufzeit für die Einsatzkräfte. Damit bleibt mehr Zeit für Vorkehrungen, wie etwa für das Einsetzen der Dammtafeln im Wehrgraben. Die bessere Vorhersage von Hochwasser ergibt sich aus Messungen des Pegels der Steyr weiter flussaufwärts und aus aktualisierten Überflutungsbildern. Diese Bilder, die das Land Oberösterreich in Auftrag gegeben hat, zeigen, wie sich das Wasser ausbreitet.

Hochwasserschutz für mehr Sicherheit und bessere Lebensqualität

Die Stadt verbessert damit erneut das Hochwassermanagement in der Stadt. Seit dem Jahrhunderthochwasser 2002 wurden in den Hochwasserschutz der Stadt Steyr rund 13 Millionen Euro investiert und damit die Lebensqualität und die Sicherheit der Bewohner:innen potenzieller Überflutungsgebiete massiv verbessert. Gerade bei langanhaltenden intensiven Regenfällen wie am vergangenen Wochenende zeigt sich, dass die baulichen Maßnahmen wirken.