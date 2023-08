Newsblog

Amts­bekannter Schwarz­fahrer flüchtete vor Polizei­streife

STEYR-LAND/KIRCHDORF. Ein 65-jähriger, amtsbekannter Schwarzfahrer aus dem Bezirk Kirchdorf, lenkte am 11. August gegen 14:35 Uhr seinen PKW auf der Lagerhausstraße in Sierning in Fahrtrichtung Zentrum. Eine Polizeistreife nahm dies wahr und fuhr dem Lenker nach, ...

um ihn anzuhalten. Trotz Einsatzfahrt mit Blaulicht und Folgetonhorn, erhöhte der 65-Jährige seine Geschwindigkeit, um sich der Anhaltung zu entziehen. Durch mehrere Ortschaften und Nebenstraße fuhr der Lenker dabei mehrmals quer über die B140, wobei es immer wieder zu gefährlichen Situationen mit Spaziergängern und Radfahrern kam. In die polizeiliche Fahndung wurden auch die Streifen Bad Hall und Steyrtal involviert, da die Flucht sich auch mehrmals in den Bezirk Kirchdorf/Krems verlagerte.

Kurzzeitig konnte der Lenker die Polizei zwar abhängen, als er sich aber in einem abschüssigen Waldweg, einer Sackgasse, zum Steyr Fluss verstecken wollte, konnte ein Dienstwagen der Polizei Sierning seine Weiterfahrt verhindern. Er wurde vorläufig festgenommen. Nach Klärung seiner Identität und der Sachverhalte wurde die Festnahme des 65-Jährigen aufgehoben.

Der 65-Jährige wird wegen zahlreicher Verkehrsdelikte, u.a. wegen Schwarzfahren und Verweigerung der Durchführung des Alkomattests angezeigt.