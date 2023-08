Newsblog

Florenz Knauer wieder­holt Sieg beim City Kriterium

STEYR. Die Altstadt von Steyr bot auch bei der 25. Auflage des ASVÖ Hrinkow City-Kriterium p/b Raiffeisen eine tolle Kulisse für den Radsport. Zahlreiche Nachwuchsfahrerinnen und Nachwuchsfahrer suchten die Herausforderung am Mountainbike. Packende Rad-an-Rad Duelle lieferte sich im Anschluss die Elite, wo der Deutsche Florenz Knauer (54x11) seinen Sieg im Vorjahr erfolgreich verteidigen konnte. Marvin Hammerschmid (Hrinkow Advarics) belegte Rang zwei ...

Viele begeisterte Zuschauer feierten ein Radsportfest im Altstadtkern von Steyr. Lautstark feuerten sie die Radstars von morgen an und fieberten dem Highlight der Straßen-Elite entgegen. Diese zeigten sich von der Atmosphäre in Steyr begeistert. „Wie schon im Vorjahr war die Stimmung der Zuschauer großartig. Mittlerweile kennen wir ja den schweren Kurs, der bei dieser Hitze nochmal um Einiges zäher ist. Dank der Streckenführung ist es für mich aber das schönste Kriterium Österreichs“, so der Zweitplatzierte Marvin Hammerschmid.

Einen Schlagabtausch der Extraklasse lieferten sich das Team Hrinkow Advarics und 54x11. Beide Mannschaften bestimmten das Geschehen im Rennen nach Belieben. Besonders aktiv zeigte sich Edward Ravasi (Hrinkow Advarics), welcher zu Beginn des Rennens noch mit einem platten Vorderreifen zu kämpfen hatte. Der Hrinkow Profi beschäftigte durch zahlreiche Attacken seine Mitstreiter und war das halbe Rennen der tonangebende Mann in der vierköpfigen Spitzengruppe. In dieser befanden sich auch Knauer, Hammerschmid und der spätere Drittplatzierte Florian Obersteiner (ebenfalls 54x11). „Wir wussten um die Stärke der deutschen Kriterium Spezialisten, da sie schon im Vorjahr in Steyr groß aufgezeigt hatten. Es sah eine Zeit lang wirklich gut aus für uns. Doch im Zielsprint war er klar der Schnellere“, so Hammerschmid.

Für die zahlreichen Zuschauer entlang der Strecke war das Grand Prix Feeling ein wahres Highlight. Doch besondere Aufmerksamkeit erhielt der Nachwuchs, die in den unterschiedlichsten Kategorien mit dem Mountainbike die Altstadt unsicher machten. „Wir betonen immer wieder, wie wichtig uns der Nachwuchs ist. Die Begeisterung der Kinder sind alle Mühen wert. Wir haben uns bemüht allen einen unvergesslichen Tag zu gestalten und das ist uns auch gelungen“, so Veranstalter Alexander Hrinkow zufrieden.

Alle Ergebnisse finden Sie unter: https://www.racetecresults.com/Results.aspx?CId=16305&RId=125