64-Jähriger nach Brand­stiftung in Haft

STEYR-LAND. Ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land ist des Verbrechens der Herbeiführung einer Feuersbrunst verdächtigt, indem er am 13. August 2023 um 07:35 Uhr in seiner Heimatgemeinde an der Außenfassade bei einem Gebäude unter der Verwendung von Benzin Feuer legte. Zum Zeitpunkt der Tat befand sich in dem Objekt eine Person. Der mit einem Feuerzeug in Brand gesetzte Benzin erlosch ohne Einsatz von Löschmittel selbstständig. An der Außenfassade entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe ...

Der Verdächtige flüchtete nach der Tat zu seiner Wohnadresse. Aufgrund des angezeigten Sachverhaltes erfolgten die Ersterhebungen am Tatort durch mehrere Polizeistreifen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr wurde eine mündliche Festnahmeanordnung und Hausdurchsuchung erwirkt. Der 64-Jährige konnte vor dem Haus durch die Polizisten festgenommen werden. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurden zwei funktionsuntüchtige Langwaffen sowie Munition sichergestellt. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.

Bei der Vernehmung konnten dem Verdächtigen noch zwei Sachbeschädigungen nachgewiesen werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr wurde der Beschuldigte in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.