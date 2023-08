Newsblog

Pumpen­wagen auf Haus ge­kippt

WALDNEUKIRCHEN. Die Freiwillige Feuerwehr Waldneukirchen wurde am Donnerstag, 17. August gegen 20 Uhr abends zu einer Fahrzeugbergung gerufen. Ein Pumpenwagen war gekippt und war beim Eintreffen der Florianis bereits auf ein Nachbarhaus gestürzt. Es gab keine Verletzten ...

Die Feuerwehrmänner begannen sogleich mit dem Absichern der Einsatzstelle; in Zusammenarbeit mit einem bereits vor Ort befindlichen Kranunternehmen wurde die weitere Vorgehensweise besprochen: Aufgrund der verzwickten Lage wurden in Summe 2 Kräne sowie zusätzlich die Drehleiter Bad Hall zur Einsatzstelle gerufen, mit deren Hilfe konnte unterlaufender Kontrolle der Lasten der Pumpenwagen Stück für Stück wieder in seine Position gebracht werden.

Um ca. 02:00 Uhr Früh konnte der Einsatz schließlich beendet werden. Im Einsatz waren 33 Mann mit zwei Fahrzeugen der FF Waldneukirchen.

Fotos: FF Waldneukirchen