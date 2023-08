Newsblog

Vorfall im Stadtbad: Stadt­werke ver­sprechen Auf­klärung

STEYR. Im Steyrer Stadtbad soll ein Badegast vom 10-Meter-Turm getreten worden sein. Und zwar nicht von einem anderen Badegast, sondern tatsächlich vom Bademeister, so bereichten die OÖN am 16. August. Nun gibt es eine Stellungnahme der Steyrer Stadtwerke zu dem Vorfall, in der Aufklärung versprochen wird ...

Erklärung der Stadtbetriebe Steyr (SBS) zum Vorfall im Steyrer Stadtbad am 13.8.23

Als Betreiber des Steyrer Stadtbades liegt uns die Sicherheit unserer Badegäste sehr am Herzen, alle Besucher:innen sollen sich im Bad wohlfühlen. Aufgabe der Bademeister ist es, die Sicherheit zu gewährleisten, daher ist es sehr bedauerlich, dass es zu einem Vorfall gekommen ist, in den ein Bademeister involviert war. Wir werden deshalb alles unternehmen, um den Sachverhalt zu klären.

Der junge Mann, der von unserem Bademeister vom Zehn-Meter-Turm geschubst worden sein soll, ist uns leider nicht bekannt, er hat sich weder beschwert noch bei uns gemeldet. Wir sind daher auf Aussagen von Dritten angewiesen, die aber leider sehr widersprüchlich sind. Unbestritten ist, dass der Bademeister sich nicht richtig verhalten hat. Er wurde deshalb bereits am 14. August 2023 von seinem Vorgesetzten mündlich verwarnt. Er wird bis zur vollständigen Klärung des Sachverhalts nicht mehr im Freibad eingesetzt.

Bei unserem betroffenen Badegast entschuldigen wir uns für dieses Fehlverhalten. Wir entschuldigen uns aber auch vielmals bei allen Besucher:innen unseres Bades, die Augenzeugen von unschönen Szenen geworden sind. Wir werden alles daran setzen, dass die Steyrer:innen und Steyrer in Zukunft wieder angenehme und fröhliche Stunden im Steyrer Stadtbad verbringen können.