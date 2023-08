Newsblog

Pkw stand in Vollbrand

STEYR-LAND. Am Sonntag, 20. August um ca. 13:30 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Steinersdorf und Waldneukirchen zu einem KFZ-Brand an der B 122 gerufen. Als die Florianis am Einsatzort eintrafen, stand ein PKW im Hametwald bereits in Vollbrand. Zwei Atemschutztrupps ...

begannen sofort mit den Löscharbeiten. Der Brand war nach kurzer Zeit, der Einsat gegen 14:45 beendet. Im Einsatz standen die FF Waldneukirchen mit 26 und die FF Steinersdorf mit 15 Einsatzkräften.