Paragleiterin blieb in Bäumen hängen

STEYR-LAND. Eine 22-jährige Flugschülerin aus dem Bezirk Kirchdorf startete am Sonntag, 20. August kurz vor 15 Uhr in Ternberg vom West-Startplatz des 825 m hohen Brandkogel den 3. Höhenflug ihrer Ausbildung. Flugschülerin, Fluglehrerassistent und Fluglehrer waren mittels Funk verbunden ...

wobei sich der Fluglehrerassistent im Startbereich und der Fluglehrer im Landebereich aufhielt.

Nach dem Start gab der Fluglehrerassistent der Schülerin per Funk die Anweisung, nach rechts um den Brandkogel zu fliegen, um danach den Landeplatz im Bäckengraben anzusteuern. Sobald der Fluglehrer Sichtkontakt zur Schülerin gehabt hätte, hätte er mit den Anweisungen übernommen. Doch die 22-Jährige kam in der Rechtskurve den Bäumen zu Nahe und landete in einem Baumwipfel ca. 10 m über dem Boden.

Sie wurde von der Höhenrettung unverletzt zu Boden gebracht. Laut ihren Angaben habe sie die Anweisung des Fluglehrerassistenten womöglich zu früh ausgeführt, außerdem glaube sie eine Böe erwischt zu haben, die sie nochmals näher zu den Bäumen gedrückt habe.