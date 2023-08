Newsblog

Steyrer Verein orga­nisiert legendäres Motorrad­rennen

STEYR. Am kommenden Wochenende (26. und 27. August) sorgen Motorrad-Enthusiasten, Weltmeister, Legenden und Stars aus 12 Nationen beim „20. Internationalen Rupert Hollaus Rennen“ für sensationelle Rennaction auf zwei und drei Rädern am Red Bull Ring ...

Auf der Starterliste stehen neben Weltmeistern auch wieder zahlreiche regionale Rennfahrer wie: Karl und Günther Schmiedinger, Hermann Gegenleitner (Waldneukirchen), Karl, Anni und Sohn Martin Wakolbiger (Behamberg, Beiwagen und Solomaschinen), Staatsmeister Alfred Großbichler (Maria Neustift), Peter Pfaffenwimmer (Steyr), international erfolgreicher Rennfahrer und Staatsmeister Chris Zaiser (Steinbach/Steyr) sowie Obmann des organisierenden Vereines Wolfgang Stropek (einer von 4 weltweit, die sowohl in den Klassen Seitenwagen und Solomaschinen WM-Punkte erreichten).

Autorennfahrer Wolfgang Terschl aus Adlwang designte und produzierte die Siegertrophäen, sein Team sorgt als „Racecontrol“ mit den Rennwagen für die Sicherheit beim Rennen.

Bis zu 100 Jahre alte Vintage-Eisen, geschichtsträchtige Rennmotorräder und beeindruckende Seitenwagengespanne lassen alte Zeiten hochleben. Moderne und leistungsstarke Motorräder gehen in den „schnellen Klassen“ Superbike und Supersport an den Start. Bei den Rennen der „Internationalen Sidecar-Trophy“ und „historischen Seitenwagen“ sind die „Akrobaten auf drei Rädern“ zu bewundern. Heute selten gezeigte und berühmte Rennmotorräder werden bei der „Parade der Legenden“ von Welt- und Vizeweltmeistern (Gianfranco Bonera, Carlos Lavada, Franky Zorn), Staatsmeistern und Rennfahrern am Ring gefahren. Besucher haben mit einer gültigen Eintrittskarte Zutritt zu Fahrerlager, Pitlane und Ausstellungsbox! Infos und Kartenvorverkauf www.racingdays.at .

Gewertet werden 14 Klassen – von Superbike, Supersport, Youngtimer, Vintage, historische Motorräder und Seitenwagen in den Gruppen "Speed" und "Gleichmäßigkeit". Designte, handgemachte Trophäen und Lorbeerkranz erwarten die Gewinner. Die Rennfahrerinnen werden mit Damenpreise geehrt, Sponsor „Fuchs-Silkolene“ wird „gewichtige“ Rennfahrer mit Motorölen aufwiegen.

Stars aus TV, Film-, Schauspiel und Eisspeedway

Der international bekannte österreichische Schauspieler Tobias Moretti ist für seine Motorrad- und Motorsport-Affinität bestens bekannt, er wollte eine MV-Agusta 500/4- Zylinder (Bj. 1969) im Renntempo um den Spielberg bewegen, leider machte ihm sein Beinbruch im Juli einen Strich durch die Planung. Sein Bruder Thomas Bloéb, wird auch am Rennen aktiv teilnehmen.

WANN: 26. und 27. Aug. 2023

WO: Red Bull Ring, Spielberg

TICKETS: www.racingdays.at

Unten: Auch Tobias Moretti wird ins Renngeschehen eingreifen. Foto © neumayr.cc