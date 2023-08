Newsblog

Falsche Polizisten machten Verkehrskontrolle

LINZ-LAND. In Asten kam es am 20. August zu einer Amtsanmaßung durch zwei bislang unbekannte Männer, die mit einem grauen PKW unterwegs waren. Gegen 15:30 fuhr ein 61-jähriger Linzer mit seinem PKW auf der Wiener Straße in Asten in Richtung stadtauswärts, als plötzlich ...

ein unbekannte Lenker mehrmals mit der Lichthupe auf sich aufmerksam machte und ihm zu verstehen gab, dass er rechts zufahren solle. Der 61-Jährige hielt seinen PKW an. Der unbekannte Lenker stieg aus und gab sich als Zivilstreife zu erkennen. Weiter meinte der Unbekannte, der 61-Jährige sei zu schnell gefahren. Der Beifahrer blieb im grauen PKW sitzen.

Dem 61-Jährigen kam dies sehr dubios vor, weshalb er nach dem Dienstausweis fragte. Der Unbekannte meinte, dass er dies mit seinem Kollegen besprechen müsse und begab sich zu seinem Auto retour. Der 61-jährige ging ebenfalls zu seinem PKW, um den Zulassungsschein zu holen. Als er sich umdrehte, war der graue PKW verschwunden.

Personsbeschreibung des unbekannten Lenkers: Männlich, ca. 35 Jahre, ca. 180 cm, schwarze Haare, blaue, ausgewaschene lange Jeans, blaues kurzes T-Shirt, schwarzer Oberlippenbart.