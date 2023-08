Newsblog

Steyrer Polizei zieht Nieder­öster­reicher mit 2,74 Promille aus dem Verkehr

STEYR. Ein Zeuge meldete am 26. August gegen 19:45 der Polizei über Notruf einen auffälligen Pkw-Lenker, der aufgrund seiner unsicheren und langsamen Fahrweise auffiel. Eine Streife hielt den 42-jährigen Lenker aus Niederösterreich entlang der Neustiftergasse in Steyr an ...

Ein Alkomattest ergab einen Wert von 2,74 Promille. Der Führerschein wurde dem Lenken vor Ort abgenommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und es folgt eine Anzeige.