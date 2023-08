Newsblog

Erfolg gegen Schlepper-Kriminalität: Polizei stoppt Lkw mit 53 Personen

LINZ. Am Sonntag, 27. August kurz vor 9 Uhr, wurde von der Linzer Polizei ein Klein-Lkw im Bereich der Rudolfstraße in Linz angehalten. Im Fahrgastraum befanden sich vier männliche Personen. Alle vier stiegen zunächst aus, einer flüchtete plötzlich zu Fuß. Auf der Ladefläche, befanden sich 53 Personen, darunter auch Kinder ...

Die Polizisten nahmen die Verfolgung des Flüchtigen auf und konnten den Mann im Bereich der Ottensheimer Straße nahe der Donau stoppen und festnehmen. Insgesamt wurden vier Verdächtige (es handelt sich um drei türkische Staatsbürger im Alter von 18, 24 und 28 Jahren, sowie einen Mann, dessen Identität erst geklärt werden muss) festgenommen, die derzeit vom Landeskriminalamt zum Vorwurf der Schlepperei einvernommen werden – die Ermittlungen laufen.

Im Laderaum des Pritschenwagens befanden sich insgesamt 53 Personen, darunter auch unmündige Kinder. Sie dürften auf dem Weg nach Deutschland gewesen sein. Für die aufgegriffenen Personen, die zum Großteil aus der Türkei stammen, wurden Getränke zur Örtlichkeit bestellt, zur medizinischen Versorgung wurde der Samariterbund gerufen.

Die fremdenpolizeilichen Maßnahmen laufen derzeit auf Hochtouren, zumal sich unter den Geschleppten auch Kleinkinder befinden.

Langfristiger Erfolg: Aufgriffszahlen stark rückläufig

Die massiven polizeilichen Maßnahmen – an den Grenzen, im Hinterland, im Ausland – zeigen Wirkung: Seit mehreren Monaten verzeichnet das BMI einen massiven Rückgang bei Aufgriffen. Im Sommer 2023 lagen etwa die Aufgriffszahlen mehr als 60% unter dem Vergleichszeitraum 2022, mit fortlaufender Tendenz. Während in vielen europäischen Staaten eine Zunahmen der Aufgriffe und Asylanträge zu verzeichnen ist (zB Deutschland, Frankreich, Italien), sind die Zahlen in Österreich rückläufig.