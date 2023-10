Newsblog

Strahlende Augen und glückliche Menschen beim Social Hair Day

STEYR. „Die Idee entstand vor ca. 7 Jahren, als Maria mit „Mein Liebeshaar“ ihren eigenen Salon eröffnete“, sagt Astrid Immler, Streetworkerin im Verein I.S.I. „Schon damals war klar, wir möchten gemeinsam eine Aktion für Bedürftige starten. Als dann noch Michael Ritter, der ehrenamtlich bei den „Barber Angels“ arbeitet, seinen Zauberer-Salon eröffnete, schien die Sache klar – Streetwork wird einen „Social Hair Day“ in Steyr organisieren ...

Über das Netzwerk „Flow Akut“ wurden Gutscheine an verschiedene Steyrer Sozialeinrichtungen wie Notschlafstelle, Frauenhaus, Streetwork, X-Dream, Neustart etc. ausgegeben. Diese verteilten sie dann an Menschen, die sich sonst keinen Friseurbesuch leisten können. Am 16. Okt. öffneten „Mein Liebeshaar by Mary“ und „Zauberer-Friseur“ Steyr ihre Geschäfte, um bedürftigen Menschen die Haare zu waschen und zu schneiden. Gemeinsam erbrachten sie für insgesamt 50 Menschen eine Dienstleistung als Spende im Wert von ca. 3000 Euro.

Strahlende Augen, glückliche Menschen „Weißt du, man sieht mir ja an, dass ich kein Geld habe. Wenn ich so mal zu einem Friseur gehe, werde ich oft herablassend oder gar nicht behandelt. Heute erfuhr ich soviel Wertschätzung und meine Haare duften und glänzen – ich fühle mich wie ein neuer Mensch“, sagte eine überglückliche Kundin.

Eine Mitarbeiterin vom Verein Wohnen Steyr schrieb: "Danke für die strahlenden Augen, die wir heute im Verein erleben durften. Alle Menschen, denen wir einen Gutschein für den „Social Hair Day“ gegeben hatten, haben uns stolz und mit strahlendem Gesicht ihre neue Frisur präsentiert. Ich habe schon lange nicht mehr so viele glückliche und zufriedene Menschen in meinem Arbeitskontext gesehen! Danke für euer großartiges Engagement!“ "Wir von Streetwork Steyr freuen uns, dass es diesen Tag in Steyr wieder geben wird. Falls sich Steyrer Friseure für das Projekt interessieren, können sie sich gerne für nähere Informationen bei mir melden", so Astrid Immler, Streetwork Steyr (Kontakt: 0660/6312027 oder E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ).

Unten: Das Team von „Mein Liebeshaar by Mary“: Michaela, Maria & Brigitta