Heimo Los­bichler wird neuer Vor­stand des LAC Amateure Steyr

STEYR. Die Steyrer Leichtathleten/innen sind unter neuer Führung: Bei der Generalversammlung am Donnerstag im Gasthof Mayr St. Ulrich präsentierte der Vorstand des LAC Amateure Steyr den neuen Präsidenten. Der neue Mann an der Spitze ist der Dekan der FH Steyr FH-Prof. DI Dr. Heimo Losbichler ...

Heimo Losbichler übernimmt das Amt von Steyrs Leichtathletikikone Heinz Mayr. Die Leichtathleten/innen bedankten sich herzlich und auch ein bisschen emotional bei ihrem scheidenden Präsidenten und ernannten Heinz Mayr zum Ehrenpräsidenten. Dieser wird auch in Zukunft mit Rat und tat zu Seite stehen.

Heimo Losbichler ist Studiengangsleiter Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement an der FH Steyr und weit über die Grenzen bekannt. Außerdem ist er ein begeisterter Läufer. Besonders die Marathonstrecke fasziniert den neuen Präsidenten. Heuer lief er beim Wien Marathon die 42,2 km in 3 Std 03 min. "Die Steyrer Leichtathleten/innen freuen sich mit ihrem neuen Präsidenten in die Zukunft zu gehen."