Sport

Jan Gaberc holt vier Silber­medaillen nach Steyr

STEYR/SALZBURG. Jan Gaberc vom ASKÖ Schwimmclub Steyr holte am Samstag, den 12. November gleich vier Silbermedaillen in der Altersklasse A der 16-Jährigen im Freistil. Er nahm als Gastschwimmer unter Austragung der Salzburger Meisterschaften im Schwimmen am Olympiastützpunkt RIF teil ...

Zu Beginn startete Jan auf 100m Freistil und beendete seinen ersten Lauf auf der Kurzbahn mit einer Endzeit von 55:44 sec. Als persönliche Bestleistung in einer momentan sehr intensiven Trainingsphase darf sich der BORG-Schüler auf der 1.500m Freistil-Strecke eine Zeit von 17:44:71 min. eintragen.

Medaillen folgten für den Steyrer dann auf 50m Freistil in 24,92 sec. und auf 400m Freistil in 4:31,24 min. Derzeit bereitet sich der Nachwuchstriathlet des Talentezentrums Oberösterreichs mit OÖ-Landestrainer Lukas Abpfolter auf die Triathlonsaison 2023 vor.