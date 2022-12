Sport

Erste Spiel­erfahr­ungen für die Mädchen des DBK Steyrer Hexen

STEYR/LINZ/WELS. Für die ASKÖ Donau Versicherung DBK Steyrer Hexen standen zwei Spiele in Linz und eines in Wels auf dem Programm. Aufgrund der Grippewelle und schulischer Aktivitäten war die ursprünglich 15-köpfige Gruppe auf sechs Mädchen geschrumpft. Die Leistung und der Einsatz der Minihexen können sich jedoch sehen lassen ...

Angeführt von den „Routiniers“ Puritscher und Maresch konnten die Neuzugänge unbekümmert ihre ersten Erfahrungen auf dem Spielfeld sammeln. Dass bei den begrenzten Wechselmöglichkeiten ein Sieg eher unwahrscheinlich sein würde, war von Anfang an klar. Trotzdem war der Kampfgeist ungebrochen und im Verlauf des Tages waren die Fortschritte ganz deutlich zu sehen.

Im ersten Spiel gegen die Lions aus Enns taten sich die Minihexen noch reichlich schwer, da sich vor allem die Neulinge erst an die etwas härtere Spielweise gewöhnen mussten. Den Endstand von 50:29 (26:16) mussten sich die jungen Löwen allerdings trotzdem hart erkämpfen. Im zweiten Match gegen die „Mini Devils“ aus Linz, die durch eine junge Dame verstärkt wurden, kam vor allem Minihexe Ljutic in Fahrt. Trotz der geringen Spielerfahrung - es war erst ihr zweites Spiel - konnte sie die Devils in Bedrängnis bringen. Ihre hervorragende Verteidigung machte den Gegnern schwer zu schaffen. Trotz der Konkurrenz auf dem Spielfeld war die Stimmung sehr gut, was vor allem auf die sehr faire und zuvorkommende Art der jungen Herren aus Linz zurückzuführen war. Allerdings war auch hier eine recht deutliche Niederlage nicht zu verhindern. Endstand: 64:23 (38:16).

Das dritte und letzte Spiel wurde gegen Gmunden bestritten. Gegen die weibliche U12-Mannschaft fanden die Minihexen etwas schneller ins Spiel. Allerdings schwanden dann merklich die letzten Kraftreserven und es ging nur noch darum, zu lernen und den Rückstand nicht zu groß werden zu lassen. Auch hier wurde bis zum Schluss mit allem gekämpft, was noch an Kraft aufzubringen war. Endstand gegen die Swans: 20:56 (10:34)