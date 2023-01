Sport

LAC Amateure Steyr Läufer:innen starteten in die neue Saison

NEUHOFEN A.D. KREMS/STEYR. 180 Läuferinnen und Läufer starteten am Wochenende mit dem ersten Lauf des traditionellen Geländelaufcups in die neue Saison. Austragungsort war Neuhofen an der Krems. Mit dabei: 25 Athleten/innen in allen Altersklassen vom LAC Amateure Steyr ...

Insgesamt gingen Läufer/innen aus 42 Vereinen an den Start in Neuhofen. Bereits am ersten Wochenende des Cups konnten die Steyrer ihre Mitbewerber beeindrucken. Mit 329 Punkten liegt der LAC Amateure Steyr in der Teamwertung überlegen an der Spitze vor dem LC Neufurth und LCAV Jodl Packaging. Geleitet wurde LAC Delegation von Obmann Stv. Erwin Sekyra.

Folgende Stockerlplätze gab es für den LAC:

Rang 1

Peter Knöbl M/U12

Tobias Rattinger Männer Kurzstrecke Gesamt

Claudia Fuchshuber W30 Kurzstrecke

Agnes Kreundl W60 Frauen

Rang 2

Julia Ecker Frauen lang

Jochen Köllnreitner Allg. Kl. Männer lang

Franz Flankl M60 lang

Manuela Geiblinger W40 kurz

Ernst Hißmayer M70 lang

Rang 3

Nadine Michmayr W/U18

Alle Ergebnisse unter www.unionneuhofen.at