Sport

Shaolin Tempel Steyr: Stell dich deinem inneren Schweine­hund!

STEYR. Sich seinem inneren Schweinehund zu stellen, bedeutet auch seine Grenzen zu sprengen. Auch wenn vieles auf den ersten Blick schwierig bis unmöglich erscheint, beginnt doch alles mit dem ersten Schritt, gefolgt von weiteren, die für sich genommen nicht schwer sind. Ist man sich dessen bewusst, so kann man alles schaffen ...

Um den ersten Schritt zu einem Training zu erleichtern, das fit auf allen Ebenen macht, warten im Shaolin Tempel Steyr gegenseitige Unterstützung, Spaß und der Schweinehund-Pass auf Interessierte. Kostenlose Probetrainings in Kung Fu, Taiji oder Qi Gong bieten die Möglichkeit, das Team kennen zu lernen.

Der Schweinehund-Pass

"Trainiere 3 Monate mindestens 2 mal pro Woche* und dir winken folgende Vorteile:

Du hast deinen Schweinehund besiegt und regelmäßig ins Training zu kommen fällt dir nicht mehr schwer. Deine Fitness hat sich in den drei Monaten so gesteigert, wie du es nie für möglich gehalten hättest. Bei Abschluss einer Mitgliedschaft bekommst du ein T-Shirt und die Einschreibgebühr geschenkt.

* Jede:r hat 3 Joker, damit kann man ein Training eine Woche vor oder zurück schieben, aber nicht nach dem Datum an dem die 3 Monate abgelaufen sind."

Preise und Trainingsplan auf www.shaolinsteyr.at