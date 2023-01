Sport

Kaiser Juniors räumen beim Steeltownman ab

STEYR/LINZ. Ein perfekter Einstieg in die Triathlon Saison 2023 gelingt der jungen Garde vom Tri Team Kaiser beim Steeltownman Swim and Run Indoor in Linz. In der Klasse Schüler A zeigt TRI Kaiser Neuzugang Paul Donauer gleich groß auf und startet mit zwei Tagesbestzeiten ...

(Schwimmen über 300m in 3:39 und Laufen über 2000m in 6:56) Minuten als Sieger der U16 in die neue Saison.

Jan Gaberc erwischt ebenfalls einen tollen Start ins neue Jahr. Er geht in der Jugendklasse mit einer Schwimmzeit von 4:38 Minuten über 400m als Führender auf die anschließende 3000m Indoorlaufstrecke in der Tips Arena. In einer Zeit von 10:08 erzielt der junge Triathlet auch hier die Bestzeit und holt den Sieg in seiner Klasse.