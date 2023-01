Sport

Basketball: Über­raschender 81:82 Sieg gegen Linz

LINZ/STEYR. In der ersten Runde des Oberen Playoffs holte sich der BBC McDonald’s Iron Scorps Steyr einen überraschenden Sieg in Linz. Gegen den Tabellenführer gewannen sie nach Verlängerung um 1 Punkt. Für die BBC Auhof Linz AG war es überhaupt die erste Niederlage in dieser Saison ...

Beide Teams traten unterbesetzt an: Bei den Scorps fehlten Polat, Medinger, Filipovic und bei den Linzern wiederum Pargfrieder, Höller und Hauer. Nichts desto trotz bot sich den Zuseher:innen ein spannendes Spiel.

In der ersten Halbzeit hatte Linz die Partie unter Kontrolle. Steyr tat sich mit zu wenig Bewegung in der Offensive relativ schwer. Noch dazu wurden viele leichte Gegenangriff-Punkte zugelassen. Das Ergebnis war ein 14-Punkte Rückstand zur Halbzeit.

Mit mehr Druck in der Defense konnten die Steyrer im dritten Viertel auch vorne schneller spielen und innerhalb von diesen zehn Minuten den Rückstand eliminieren. Im letzten Viertel verletzten sich Surums und Mlynsky von den Scorps am Sprunggelenk. Beide spielten trotz Schmerzen weiter, jedoch nicht mehr mit voller Kraft. Da sich dann auch noch Hilgärtner in der 30. Minute ausgefoult hatte, gestaltete sich die Situation für die Scorps als sehr schwierig. Angeführt von Sanel Didovic, der in diesem Spiel nicht zu stoppen war und mit 34 Punkten sein Landesliga Karrieremaximum erreichte, zeigte Steyr allerdings viel Charakter und Siegeswillen.

Linz führte 16 Sekunden vor Schluss um zwei Punkte. Nach einer Auszeit landete der Ball bei Spasic, der diesmal seinen schwierigen Dreier Wurf verwandeln konnte. Die letzte Möglichkeit hatten noch die Linzer. Trotz nur 3 Sekunden auf der Spieluhr erarbeiteten sie sich eine gute Wurfposition, aus der aber Sefciuk knapp daneben warf. Der Jubel der Scorps war entsprechend groß.

BBC Auhof Linz AG - BBC McDonald’s Iron Scorps Steyr 81:82 (26:20, 49:35, 58:69, 75:75)

Didovic 34, Spasic 14, Surums 11, Rubio-Frias 11, Mlynsky 9, Hilgärtner 2, Rohrweck 1, Radosavljevic 0, Graf 0