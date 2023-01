Sport

Ruder-Gold nach fünf Jahren Wett­kampf­pause

STEYR/SCHMELZ. Die 28-jährige Lisa Hirtenlehner, setzte sich nach einer 5-jährigen Wettkampfpause wieder auf den Ruderergometer und startete am 29. Jänner bei den Titelrennen im Universitätssportzentrum Schmelz. Hirtenlehner überraschte ...

dabei die gesamte Konkurrenz und absolvierte die 2.000 Meter als schnellste Leichtgewichts Ruderin (max. 61,5kg) in der Allgemeinen Frauen Klasse.

In ihrer aktiven Zeit als Juniorin und U23 Ruderin, holte Hirtenlehner bereits Silber und Bronze bei den Titelkämpfen auf dem Ruderergometer. "Gold gewann ich auch im Team, aber im Einzelbewerb fehlte das noch in meiner Sammlung." Die Goldmission verlief erfolgreich - Hirtenlehner fuhr ein konstantes Rennen, übernahm nach der Streckenhälfte die Führung und gab diese nicht mehr aus der Hand. Sie siegte mit sieben Sekunden Vorsprung auf ihre erste Verfolgerin aus Wien. "Dennoch muss man diesen Sieg richtig einordnen - die Nationalteam Leichtgewichts Ruderinnen waren nicht am Start. Das spielte mir natürlich in die Karten," so Hirtenlehner.