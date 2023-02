Sport

Madlener: werden Fußball mit Herz bieten

STEYR. Nach einer anstrengenden Wintervorbereitung mit sechs Testspielen sind die Kicker des SK BMD Vorwärts Steyr für die verbleibenden 14 Runden in der Admiral 2. Liga gut gerüstet. Um den sicheren Klassenerhalt zu schaffen, müssen die Rot-Weißen als derzeit 14. der Tabelle noch einen Platz gut machen ...

Das dies gelingen wird, steht für Trainer Daniel Madlener außer Frage. „Die Mannschaft hat in den letzten Wochen toll gearbeitet, wir sind verdammt gut unterwegs.“

Zum Start ins Frühjahr kommt Aufstiegsaspirant Blau-Weiß Linz am Freitag in die Liwest Arena nach Steyr, Ankick ist um 20.30 Uhr. „Wir werden mit Kopf, Körper und Herz auftreten“, verspricht Madlener. Von den Zuschauerrängen erhoffen sich die Rot-Weißen kräftige Unterstützung. „Wir werden einen intensiven und attraktiven Fußball bieten. Es wird für alle ein Erlebnis werden“, so Coach Madlener.

Admiral 2. Liga, 17. Spieltag

SK BMD Vorwärts Steyr – FC Blau-Weiß Linz

WANN: Freitag, 24. Februar 2023, 20.30 Uhr

WO: Liwest Arena (Volksstraße, 4400 Steyr)