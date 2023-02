Sport

SKV: Sach­schäden im Gäste­sektor nach 0:4 Nieder­lage im Derby

STEYR. Nicht nur die 0:4 Niederlage lässt einen bitteren Beigeschmack bei dem Gedanken an das gestrige Spiel des SK BMD Vorwärts Steyr gegen Blau-Weiß Linz zurück. Eine blinde Zerstörungswut ungeheuren Ausmaßes ist durch den Gästesektor gefegt. Der Sachschaden ist groß und wird sich auf mehrere €10.000 belaufen ...

Nach einer sehr intensiven Vorbereitungsphase, verbunden mit etlichen Testspielen startete die Vorwärts gegen BW Linz in die Rückrunde. Die Linzer überwinterten am zweiten Tabellenplatz und gehören zu den absoluten Titelaspiranten. Trotz dieses starken Gegners zeigte sich Trainer Daniel Madlener gewohnt zuversichtlich und meinte vor der Partie: „Die Mannschaft hat in den letzten Wochen toll gearbeitet, wir sind verdammt gut unterwegs.“ Auf Alberto Prada musste unser Trainer allerdings verzichten, er war nach einer Verletzung noch nicht ,,matchfit“.

In der vierten Spielminute das frühe 1:0 für die Gäste durch Paul Mensah. Nur drei Minuten später war es Seidl der beinahe auf 2:0 erhöht hätte. Sein Schuss ging ans Aussennetz. In der 15. Minute dann die erste gute Möglichkeit für den SKV, Pellegrini tankt sich durch die gegnerische Abwehr, doch sein Schuss fällt etwas zu zentral aus, Schmid kann klären. In der Folgezeit findet unsere Mannschaft immer besser in die Partie. Die ganz klaren Möglichkeiten bleiben aber auf beiden Seiten vorerst aus. In der 26. Minute rettete dann Polster mit einem Superreflex nach einem Tursch-Kopfball. Nach einem Fehler im Spielaufbau des SKV in der 37. Minute stellte Paul Mensah auf 2:0 für die Gäste. Und nur fünf Minuten später ist es Tursch der auf 3:0 erhöhte. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

Der SKV kam motiviert aus der Kabine und Tolga Günes prüft mit einem ersten Warnschuss Schlussmann Schmid. Auch in der Folgezeit spielte das Team gut mit und hatte durch Pellegrini in der 64. Minute eine gute Einschussmöglichkeit, die aber in letzter Sekunde vereitelt wurde. Das Tor erzielten aber auch im zweiten Durchgang die Gäste aus Linz. Ronivaldo stellt in der 83. Spielminute den Endstand von 4:0 her.

Daniel Madlener: „BW Linz war heute sehr effizient, sie waren in den entscheidenden Situationen vor dem Tor einfach viel besser als wir. Meine Mannschaft hat über weite Strecken ein gefälliges Spiel gemacht, nur hat leider vor dem Tor die Durchschlagskraft gefehlt. Die Linzer sind glücklich mit 1:0 in Führung gegangen, aber in der Folge waren wir sehr gut im Spiel. Leider haben wir durch einen schweren Fehler das 2:0 ermöglicht und auch beim 3:0 haben wir uns nicht gut verhalten. Über die gesamte Spielzeit habe ich aber keinen 4-Tore-Unterschied gesehen."

"Trotz des, aus blau-weißer Sicht, optimalen Spielverlaufs überschritt die Aggression im Gästesektor eine Grenze. Klomuscheln wurden herausgerissen und zerstört, Waschbecken demoliert, Netze zerrissen. Die Gäste des Blau-Weiß Linz hinterließen eine Spur der Verwüstung auf unserer Nordtribüne. Dieses Verhalten kann nicht toleriert werden. Ein weiterer Tiefpunkt in der Derby-Geschichte; vor allem abseits des Feldes. Ein großes Danke sprechen wir hingegen unserer Südtribüne aus. Die allen Widrigkeiten zum Trotz unsere Mannschaft tatkräftigt, positiv unterstützt hat und ihnen auch nach der Niederlage zur Seite gestanden ist. Danke!"

Fotos © SKV