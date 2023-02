Sport

Sensationelle Neu­ver­pflicht­ung bei Hrinkow Advarics

STEYR. Das Steyrer Profi-Radteam Hrinkow Advarics stellt die Weichen für die Zukunft. Nach einer fulminanten Rennsaison 2022, wurden die Fahrer und Sponsoren der anstehenden Saison vorgestellt. Eine letzte Fahrerverpflichtung, sorgte dabei für große Überraschung ...

Jährlich bildet die Teampräsentation den offiziellen Kick Off in die Radsportsaison, für das in Steyr ansässige Team Hrinkow Advarics. Erneut fanden sich zahlreiche Besucher in der Stadthalle ein, um die Neuerungen rund um das Continental Team zu erfahren.

Vier Neuzugänge für die Rennsaison 2023

Das breite Publikum wurde mit der letzten Neuverpflichtung überrascht. Der Italiener Edward Ravasi komplettiert den Kader für 2023. Ravasi ist ehemaliger World-Tour Profi, war zwei Jahre beim Team Lampre-Merida und vier Jahr im Team UAE Emirates unter Vertrag. Die letzten beiden Saisonen bestritt der 28-jährige für das spanische Pro-Team EOLO-Kometa, dem Team des zweimaligen Tour de France Siegers Alberto Contador.

„Die Verpflichtung von Edward ist ein Meilenstein in unserer Teamgeschichte. Nun haben wir nicht nur einen sportlichen Leiter mit World-Tour Erfahrung, sondern auch einen Fahrer der uns mit Sicherheit nochmal weiterhelfen wird“, so Dominik Hrinkow stolz.

Mit Riccardo Verza verpflichtete das Management einen zweiten Italiener. Er ist der Mann für schnelle Ankünfte und hat mit dem Wiener Stefan Kovar, ebenfalls ein Neuzugang, einen schnellen Mitstreiter in den eigenen Reihen. Gespannt blickt die Mannschaft auch auf Johannes Rechenauer. Der 26-jährige ist sportlich gesehen ein wahres Multitalent. Von Triathlon, über Golf und Rudern hat er bereits einige Sportarten erfolgreich betrieben. Er dominierte die Radmarathon Szene und fand mit dem Team Hrinkow Advarics nun eine neue Herausforderung.

12 Radprofis starten für Hrinkow Advarics

Jonas Rapp konnte sich über die Wintermonate von seiner schweren Verletzung erholen. Er wird mit Ravasi eine Doppelspitze bilden. Mit Timon Loderer, Jaka Primozic, Ziga Horvat, Daniel Eichinger, Michael Konczer und den Hammerschmid Brüdern ist der Kader breit aufgestellt.

Die sportliche Leitung bleibt bei Matej Mugerli. Unterstützung erhält er von Andreas Hofer, der maßgeblich an den großen Erfolgen der vergangenen Saison beitrug. Anfang März startet das Continental Team in Kroatien in die Rennsaison. Dort stehen gleich zu Beginn drei international hochkarätige Rennen am Programm. Parallel dazu fliegt ein Teil der Mannschaft zur Tour de Taiwan, wo Hrinkow Advarics neuerlich eine Einladung erhielt. In Österreich präsentiert sich die Mannschaft erstmals beim Radliga-Auftakt in Leonding.

Sportlerehrung

Jährlich ehrt die Stadt Steyr deren Sportler und Vereine für außergewöhnliche Leistungen. Vom Team Hrinkow Advarics wurden diesmal gleich drei Fahrer eingeladen. Rainer Kepplinger für den Vize-Staatsmeistertitel im Einzelzeitfahren und dem Landesmeistertitel auf der Straße. Marvin Hammerschmid für den Landesmeister im Kriterium und Daniel Eichinger für den Vize-Staatsmeistertitel im Kriterium.

Eliterennen in Steyr

Es soll eines der großen Highlights im heimischen Rennkalender werden – das ASVÖ Hrinkow City Kriterium. Eine spektakuläre Streckenführung sorgte für eine erfolgreiche Premiere des Eliterennens im Vorjahr. „Die Veranstaltung ist bereits fixiert. Auch der Nachwuchs bekommt seine gewohnt große Bühne“, ist Alexander Hrinkow erfreut.

Unten: Neuverpflichtung Edward Ravasi. Foto © Eisenbauer