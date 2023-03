Sport

Blau-Weiß Fans stellen Material für zer­störte Sanitär­anlagen zur Ver­fügung

STEYR. Mit Material zur Wiederherstellung der Sanitäranlagen im SKV-Auswärtssektor hat sich eine Gruppe von Fans Blau-Weiß Fans heute (04. März) auf den Weg nach Steyr gemacht. Wie berichtet, kam es beim Derby vergangene Woche zu Verwüstungen im Sektor. Dabei wurden unter anderem Spülkästen, Toiletten und Waschbecken zerstört ...

"Eine derartige Sachbeschädigung überschreitet Grenzen und hat am Fußballplatz nichts verloren", heißt es seitens der Blau-Weiß Fans, die den SK BMD Vorwärts Steyr kontaktiert haben. So haben einige Fans zusammengelegt und stellen das Material für die Sanitäranlagen zur Verfügung. Damit hoffen sie, "Feuer aus der ganzen Sache zu nehmen und dass Derbys künftig – so es sie geben wird – wieder ihren ursprünglichen Flair erhalten".

„Ich finde es eine super Aktion der Blau-Weiß Fans, dass diese – als Unbeteiligte – uns auf diesem Weg unterstützen. Vielleicht trägt dieser Schritt dazu bei, dass die Stimmung zwischen den Fans endlich wieder besser wird. Ich möchte mich auf jeden Fall bei den Fans für das zur Verfügung gestellte Material bedanken“, ist Rainer Mursch, Vorstand für Infrastruktur und Sicherheit beim SK BMD Vorwärts Steyr, erfreut.

"Der SK BMD Vorwärts Steyr bedankt sich bei den Fans von Blau-Weiß Linz für diesen Schritt. Wir nehmen an dieser Stelle Abstand von einer Floskel à la „Wie freuen uns auf das Derby in der nächsten Saison“ und wünschen euch stattdessen viele Erfolg für die restliche Saison."