Sport

Un­glück­lich­er Saison­start für Hrinkow Advarics

STEYR/KROATIEN. Team Hrinkow Advarics eröffnete die Straßensaison im kroatischen Istrien. Dort stand am heutigen Sonntag die Porec Trophy (UCI 1.2) auf dem Programm. Vergangenen Mittwoch bestritt die Mannschaft die Umag Trophy (UCI 1.2). Nach Massenstürzen verlief der Start nicht nach Wunsch ...

Die ersten Rennen der Saison gestalten sich besonders hektisch. So auch die Klassiker der Umag- und Porec Trophy, die erneut ein schnelles Ende fanden. Die teilnehmenden Mannschaften konnten sich sehen lassen. Nahezu alle Development Teams der großen World Tour Teams standen am Start – 30 Mannschaften in Summe!

Hrinkow Advarics fuhr zwei aktive Rennen und präsentierte sich in den Spitzengruppen. Vor allem Jaka Primozic drückte dem Rennen seinen Stempel auf. Letztlich wurden die Klassiker im Massensprint entschieden, geprägt von zahlreichen schweren Stürzen. Dabei erwischte es auch die Mannschaft aus Steyr, die somit im Finale nicht mehr eingreifen konnten.

„Wir wissen um die Schwierigkeit der Saison-Eröffnungsrennen in Kroatien. Sie tun uns jedoch gut, um die Hektik im Feld wieder gewohnt zu werden. Auch wenn sie unserer Mannschaft nicht maßgeschneidert sind“, so Dominik Hrinkow.

Es folgen die Istrian Spring Trophy (UCI 2.2) von 09.03.-12.03.2023, sowie die Tour de Taiwan (UCI 2.1) von 12.03.-16.03.2023.