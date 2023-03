Sport

Hrinkow Advarics Tour de Taiwan und Istrian Spring Trophy

STEYR/ISTRIEN/TAIWAN. Hrinkow Advarics befindet sich im Doppeleinsatz. Vergangene Nacht erfolgte der Auftakt der Tour de Taiwan vor zehntausenden Zuschauern. Bei der topbesetzten Istrian Spring Trophy kämpft die Mannschaft um Spitzensplätze. Entwarnung für schwer gestürzten Ziga Horvat ...

Eröffnet wurde die Rundfahrt in Taipei über 83,2 Kilometer. Einige Attacken machten die Etappe spannend, aber die Sprinterteams konnten den Rennverlauf unter Kontrolle behalten. Im Massensprint kamen alle Hrinkow Fahrer zeitgleich mit dem Feld ins Ziel. Kurz vor dem Ziel hatte Stefan Kovar technische Probleme, weshalb kurzerhand Riccardo Verza die Zügel in die Hand nahm und auf Rang neuen sprintete. Die Rundfahrt wird live übertragen. Ebenso bringt Eurosport 1 täglich eine 30-minütige Zusammenfassung.

Istrian Spring Trophy

Seit 1961 wird das Traditionsrennen in Kroatien ausgetragen. Österreicher wie Felix Gall, Markus Eibegger, Arno Kaspret und Matthias Buxhofer waren dort schon erfolgreich. Und auch Matej Mugerli, der sportliche Leiter der Hrinkow Equipe, strahlte dort schon zweimalig vom Siegertreppchen. Ehemalige World Tour Profis wie Edvald Boasson Hagen oder Magnus Cort Nielsen zählen ebenfalls zu den Siegern der letzten Jahre, was die starke Besetzung der Rundfahrt widerspiegelt.

Die 4-tägige Rundfahrt erstreckt sich über 441,4 km und führt von Vrsar nach Umag. Nicht ganz nach Wunsch verlief es bisher für Hrinkow Advarics. Nach einem Prolog und zwei Etappen konnten Marvin Hammerschmid und Edward Ravasi gute Platzierungen einfahren. Stürze und Defekte verhinderten jedoch den Sprung auf ein mögliches Podest.

Ziga Horvat am Weg der Besserung

Nach einem fatalen Sturz bei der Porec Trophy vergangenes Wochenende befindet sich der schwer verletzte Ziga Horvat auf dem Weg der Besserung. Ungebremst knallte er mit voller Wucht in den Asphalt und zog sich dabei drei Brüche im Gesicht zu. Nachdem mehrere Kopfspezialisten die Verletzungen untersuchten, wurde Horvat Anfang der Woche operiert und befindet sich nun auf dem Weg der Besserung.

„Ich will so schnell wie möglich wieder aufs Rad und mein Training fortsetzen. Die Form war bereits sehr gut. Nun heißt es schnell zurückkommen“, so der Hrinkow Advarics Profi.