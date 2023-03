Sport

Madlener nach Remis: Haben Punkte verschenkt

STEYR. Nach der ansprechenden Leistung vergangene Woche gegen Lafnitz, sollte gegen den Kapfenberger SV der erste volle Erfolg im Frühjahr eingefahren werden. Obwohl sich die Steirer aktuell am Tabellenende befinden, erwartete Trainer Daniel Madlener eine ganz schwere Aufgabe: „Es wird viel Arbeit nötig sein, um die Punkte in Steyr zu behalten” ...

Optische Überlegenheit in Durchgang eins

Die Vorwärts zeigte von Beginn weg, dass sie diese Partie unbedingt postiv gestalten wollte. Die erste Großchance dann jedoch für die Gäste in der vierten Spielminute. Vasquez Diaz kommt am zweiten Pfosten zum Ball, sein Schuss geht aber knapp neben das Tor von Schlussmann Polster. In der Folgezeit agierten beide Teams mit offenem Visier und es gab Chancen auf beiden Seiten. In der 21. Minute dann eine gute Chance für Gerhard Dombaxi, der Ball geht knapp am Gästegehäuse vorbei. In der 32. Minute tankt sich Oliver Filip durch die gegnerische Abwehr, sein Schuss geht aber ans Aussennetz. In den letzten Minuten vor der Pause erhöhte unsere Mannschaft nochmals das Tempo und kam immer wieder gefährlich in den Strafraum der Kapfenberger, ein Tor wollte allerdings nicht fallen.

Unglückliches Remis nach beherztem Kampf

Und auch nach der Halbzeit hatte unsere Mannschaft mehr Spielanteile und kombinierte sich immer wieder gefällig durch die gegnerischen Abwehrreihen. Nach einer knappen Stunde dann Elfmeteralarm im Strafraum der Gäste, Satin wird hart attakiert, doch Schiri Fröhlacher lässt weiterspielen. In dieser Phase ist der SKV klar tonangebend, doch gegen einen extrem tief stehenden Gegner tut man sich sehr schwer um zu klaren Chancen zu kommen. In der 80. Minute dann endlich der erlösende Treffer für unser Team. Nach einer Pellegrini-Flanke stellte Zubanovic per Kopf auf 1:0. In der 89. Spielminute hatte dann Dombaxi den Matchball auf den Beinen, doch er vergibt freistehend vor Schlussmann Giuliani. Im Gegenzug erzielen die Gäste nach einem Fehler von SKV-Keeper Polster den Ausgleich.

Daniel Madlener: „Wir haben heute zwei Punkte verschenkt, weil wir über die gesamte Spielzeit tonangebend waren und genügend Chancen hatten um die Partie zu gewinnen. Leider waren im Abschluss nicht effizent genug. Die Mannschaft ist aber auf einem guten Weg und das werden wir auch kommende Woche gegen Horn zeigen”.

SK BMD Vorwärts Steyr – Kapfenberger SV 1:1 (0:0)

Vorwärts (3-4-3): Polster; Pasic, Wiesinger, Bumberger; Sostarits (71. Zubanovic), Marceta, Sprangler, Dombaxi; Satin (90.+2 Voglmaier), Filip (71. Pellegrini), Günes (90.+2 Yilmaz). Ersatz: Eres; Prada, Bitsche. Trainer: Daniel Madlener.

Kapfenberg (3-4-1-2): Giuliani; Szerencsi, Pichorner, Vasquez; Puschl, Walchhütter, Zikic (80. Bajrektarevic), Mandler (75. Mohamed); Grgic (61. Miskovic); Amoah, Grosse. Ersatz: Wieser, Staber, Hassler, Duric. Trainer: Abdulah Ibrakovic.

Torfolge: 1:0 (82.) Zubanovic (Pellegrini), 1:1 (90. +1) Grosse.

Gelbe Karten: Marceta (53. Unsportlichkeit); Pichorner (33. Foul), Szerencsi (35. Foul), Ibrakovic (44. Kritik – Trainer), Walchhütter (47. Foul).

Freitag, 10. März 2022; Liwest Arena, 1.057 Zuschauer

SR Thomas Fröhlacher; Daniel Trampusch, Luka Katholnig