Sport

Iron Scorps gewinnen 70:92 in Enns

STEYR. Der BBC McDonald’s Iron Scorps Steyr antwortete gegen Enns richtig auf die nicht gelungene Leistung der letzten Woche. Die Steyrer fingen mit viel mehr Energie und Einsatz an. In der ersten Hälfte vom ersten Viertel ließen sie dennoch ein paar freie Würfe zu, was die Lions im Spiel gehalten hat. Die nächsten 11 Spielminuten gewannen die Iron Scorps dann klar mit 29:9 ...

Die Scorps konnten alle 11 Spieler einsetzten und präsentierten sich phasenweise mit sehr gutem Team-Basketball. Die besten Scorer waren Surums mit 24 und Spasic mit 22 Punkten.

Nun verbleiben nur noch zwei Heimspiele vor dem Halbfinale, das Nächste bereits am kommenden Samstag (18.3.) um 17:30 gegen Linz. Steyr möchte in den restlichen Spielen um Tabellenplatz zwei kämpfen um sich den Heimvorteil zu sichern und müssen dafür beide Partien gewinnen, was keine leichte Aufgabe sein wird.

UBBC Lions Enns - BBC McDonald’s Iron Scorps Steyr 70:92 (17:31, 36:52, 56:79)

Surums 24, Spasic 22, Didovic 15, Rubio-Frias 13, Polat 7, Mlynsky 4, Graf 3, Filipovic 2, Medinger 2, Radosavljevic 0, Rohrweck 0.