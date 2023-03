Sport

Franz Flankl österreichischer Meister im Crosslauf

STEYR/FERLACH. Am Sonntag (12. März) fanden in Ferlach (KTN) die österreichischen Meisterschaften im Crosslauf statt. Der für den LAC Steyr startende Franz Flankl, holte dabei den Titel in seiner Altersklasse M65 ...

Landesmeister Tobias Rattinger belegte im ausgezeichneten Starterfeld Rang 5, sein Bruder Daniel Rattinger Rang 19. Ausgezeichnet lief auch wieder der U16 Landesmeister Florian Huemer. Er belegte Rang 4 und war damit bester Oberösterreicher in seiner Altersklasse.