Sport

Erfolgreiches Wochen­ende für Steyrer Schwimmer

WIEN/STEYR. Am vergangenen Wochenende (11. und 12. März) traten acht Steyrer Masters Schwimmerinnen und Schwimmer beim 10. Vienna International Masters Championship an und nahmen dabei einiges an Edelmetall mit nach Hause ...

Insgesamt kamen die Steyrerinnen und Steyrer bei dem imternationalen Bewerb, der mit 340 Schwimmerinnen und Schwimmer aus 81 Vereinen besetzt war, auf 11 Medaillen, fünf in Bronze und fünf in Silber.

Einzelergebnisse: