Sport

Vorwärts holt drei umkämpfte Punkte in Floridsdorf

STEYR/WIEN. Nach den zuletzt sehr ansprechenden Leistungen unserer Mannschaft, sollte gegen den FAC diese Serie fortgesetzt und die drei Punkte möglicht in Steyr behalten werden. Trainer Daniel Madlener setzte diesmal auf Kubilay Yilmaz im Angriff. Er bekam seine Chance in der Startformation ...

Kubilay Yilmaz trifft nach wenigen Minuten

Nach einem ersten Abtasten in den Anfangsminuten dann in der 13. Minute das 1:0 für den SKV durch Kubilay Yilmaz nach einem Pasic Kopfball. Der FAC versteckte sich in der Folgezeit nicht und Keles prüfte Schlussmann Polster in der 16. Minuten mit einem satten Schuss in die kurze Ecke. Trotz der Führung tat sich unsere Mannschaft schwer die Spielkontrolle zu erlangen. Der FAC hatte mehr Spielanteile und kam auch immer wieder zu gefährlichen Torraumszenen. Nach rund einer halben Stunde kam unser Team wieder besser in die Gänge und konnte die Partie wieder offener gestalten.

Überragender Nikolas Polster hält die drei Punkte fest

Die Vorwärts kommt gut aus den Startlöchern und Dombaxi kommt nach wenigen Augenblicken zu einer guten Möglichkeit in Durchgang zwei, sein Schuss geht allerdings übers Tor. In der 58. Minute dann beinahe der Ausgleich, ein Schuss von Krasniqi streicht nur um Zentimeter am Steyrer Tor vorbei. In der 63. Minute dann ein Konter unserer Mannschaft, Günes kommt aus 16 Meter frei zum Schuss, der Ball streicht knapp am Gehäuse der Gäste vorbei. In der Folgezeit ist es immer wieder Schlussmann Polster der mit unglaublichen Reflexen unsere Mannschaft im Spiel hält. Mit viel Kampfgeist bringt unser Team schlussendlich das knappe Ergebnis über die Zeit und erkämpft unglaublich wichtige drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Trainer Daniel Madlener: „Wir wollten diese Partie, egal wie, heute unbedingt gewinnen. Und ich bin sehr glücklich, dass uns das gelungen ist. Ich hatte von Beginn weg den Glauben, dass wir heute die drei Punkte holen, weil ich wußte, die Mannschaft wird alles daran setzen um als Sieger vom Platz zu gehen. Wir hatten natürlich heute auch in der einen oder anderen Situation etwas Glück und einen überragenden Niko Polster im Tor”.

SK BMD Vorwärts Steyr – Floridsdorfer AC Wien 1:0 (1:0)

Vorwärts (3-1-4-2): Polster; Wiesinger, Prada, Bumberger; Marceta; Günes (81. Zdichynec), Pasic (46. Lageder), Sprangler (85. Bitsche), Dombaxi; Filip (81. Sivrikaya), Yilmaz (69. Pellegrini). Ersatz: Eres; Sostarits. Trainer: Daniel Madlener.

FAC (3-4-1-2): Spari; Scherzadeh (46. Kröhn), Becirovic, Wallquist; Mankowski, Krasniqi (91. Hubmann), Keles, Fink; Bertaccini (88. Rikal); Monsberger (62. Adewumi), Hernaus (62. Miljanic). Ersatz: Gindl; Trainer: Mitja Mörec.

Tor: 1:0 (14.) Yilmaz (Pasic).

Gelbe Karten: Sprangler (71. Unsportlichkeit), Lageder (76. Foul); Monsberger (33. Foul).

Freitag, 31. März 2023; Liwest Arena, 1.087 Zuschauer

SR Andreas Heiss; Philip Gschliesser, Stefan Gamper