Football: Predators Steyr feiern ersten Heim­sieg der Saison

STEYR. Die Predators Steyr haben ihr erstes Heimspiel der Saison erfolgreich gegen die Mostviertel Bastards bestritten. Die verregnete Football-Partie fand am vergangenen Samstag im heimischen Stadion statt und endete mit einem 33:0 Sieg für die Predators ...

Die rund 250 Besucher wurden nicht nur mit spannendem Football, sondern auch mit einer großen Kinderspielecke im geschützten Innenraum, leckerem Essen und Getränken sowie einem Merchandising Shop verwöhnt. Der Fanclub der Predators Steyr sowie die motivierten Moderatoren sorgten zusätzlich für eine tolle Stimmung während des Spiels. Zudem fand im Anschluss an das Spiel eine Aftershow Party im Röda in Steyr statt.

Trotz des schlechten Wetters kamen viele Footballbegeisterte auf den Steyrer LAC Platz und feuerten die Teams an. Die Predators hatten zuvor bereits ein Auswärtsspiel gegen die Telfs Patriots II mit 46:6 gewonnen und konnten nun auch ihr erstes Heimspiel erfolgreich gestalten.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Spiel und freuen uns über den Sieg. Es war toll zu sehen, wie viele Fans uns unterstützt haben und wir hoffen, dass wir auch weiterhin so tolle Spiele zeigen und die Conference-Führung aufrechterhalten können", so Markus Grünling, Gründer der Predators.

Die nächste Partie der Predators Steyr findet am 29. April gegen die Swarco Raiders II in Innsbruck statt. Das nächste Heimspiel in Steyr wird am 6. Mai ausgetragen, wo die Predators gegen die Goldwörth Racoons antreten. Auch hier können sich die Zuschauer auf spannenden Football und ein tolles Rahmenprogramm freuen.

Bei jedem Heimspiel der Predators Steyr gibt es außerdem für die ersten 40 Besucher einen kostenlosen Schlüsselanhänger inkl. Flaschenöffner in verschiedenen Farben. Wer alle vier Farben bis Ende der Saison sammelt, hat die Chance auf eine Saisonkarte für die kommende Saison 2024.