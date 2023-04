Sport

Primozic holt Berg­trikot bei Belg­rade Banja­luka

BELGRAD/STEYR. Heute (22.04.) ging die Europe Tour Rundfahrt Belgrade Banjaluka (UCI 2.2) zu Ende. Team Hrinkow Advarics hatte einiges an Pech, präsentierte sich aber stark. Jaka Primozic fixierte das Bergtrikot und Edward Ravasi befindet sich am Weg der Besserung ...

Turbulente vier Tage liegen hinter dem Continental Team aus Steyr. „Die letzten Tage waren nichts für schwache Nerven“, so der sportliche Leiter Matej Mugerli. „Zuerst der schwere Sturz von Edward, dann ein heißer Kampf in der Spitzengruppe wo Jaka erst 100m vor dem Ziel gestellt wurde, Stefan in aussichtsreicher Position auf eine Topplatzierung mit einem Platten 2km vor dem Ziel und zu guter Letzt der Kampf um das Bergtrikot.“

Zusammengefasst sorgte die Mannschaft für jede Mengen Schlagzeilen, was auch dem Veranstalter große Freude bereitete. Riccardo Verza wird im Gesamtklassement guter Neunter. Jaka Primozic fixiert das Bergtrikot, dicht gefolgt von seinem Teamkollegen Jonas Rapp, der nach seiner Verletzung immer besser in Form kommt. In der Mannschaftswertung belegt Hrinkow Advarics Rang sieben von 23 Teams. Positive Neuigkeiten gibt es auch von Edward Ravasi: Kommenden Montag wird der Italiener nach Hause geflogen.

Nun heißt es schnell regenerieren, denn morgen (23.04.) steht das Kirschblütenrennen am Programm. Wels bildet die zweite Station der road cycling league Austria 2023. Das Rennen wird live im TV übertragen.