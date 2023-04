Sport

Weyrer Dart-Team fährt zur Eu­ro­pa­meister­schaft

WEYER/BENIDORM. Es ist nicht ungewöhnlich beim Dart, dass die Geschichte in einer Bar beginnt. In diesem Fall, begann die Geschichte in der KostBar in Weyer, wo "Die Wilden" ihr Vereinslokal haben. Den österreichischen Staatsmeistertitel haben die Wilden bereits in der Tasche ...

Von 10. bis 16. Juni 2023, geht es für die Wilden nach Spanien, oder um genau zu sein nach Benidrom, an die berühmte Costa Blanca im Osten des Landes. War Benidrom in der 60igern noch ein kleines, unbekanntes Fischerdorf, so ist es heute eine der beliebtesten Urlaubsdestinationen Europas, bekannt für sein pulsierendes Nachtleben. Gewiss der perfekte Rahmen für eine Dart-EM also.

Die Abordnung aus Weyer, bestehend aus Christoph Enzenebner, Christian Fischer, Dominik Forster, Martin Kaltenrinner, Jürgen Kotek und Robert Schörkhuber, rechnet sich gute Chancen auf den Titel aus. Wir drücken den Wilden die Daumen!