Vorwärts unterliegt nach guter Leistung gegen Rapid

WIEN/STEYR. Der SK BMD Vorwärts Steyr unterlag am Freitag in Wien-Hütteldorf gegen Rapid II mit 1:2. Die Gastgeber begannen im Allianz Stadion stark und gingen bereits in der 8. Minute durch Furkan Dursun in Führung. Vorwärts fand im Lauf der ersten Halbzeit immer besser in die Partie und dominierte ab der 30. Minute ...

In der starken Phase vor der Pause gelang allerdings kein Treffer. Orgler wehrte einen Kopfball von Tolga Günes zum Eckball ab (34.). Eine sehenswerte Aktion führte zu der nächsten Topchance, Michael Lageder setzte den Ball aber über das Tor (37.). Drei Minuten später traf Lageder, das Schiedsrichterteam entschied allerdings auf Abseits. Ein äußerst knappe Entscheidung.

Vorwärts drückt, Rapid trifft

Vorwärts hielt nach dem Seitenwechsel das Tempo hoch, drückte auf den Ausgleich. Oliver Filip scheiterte aus spitzem Winkel an Orgler (52.), danach haperte es gegen die tief stehenden Wiener oft am letzten Pass. Ein Konter der Hütteldorfer führte zur Vorentscheidung, Philipp Wydra traf zum 2:0 (75.).

Vorwärts versuchte in der Schlussphase noch einmal alles und schaffte auch den Anschlusstreffer. Alberto Prada verlängerte einen Satin-Freistoß, Tobias Pellegrini drückte den Ball zum 2:1 über die Linie (82.). Trotz großem Kampfgeist gelang der Ausgleich nicht mehr und der SKV musste die Heimreise ohne Punkte im Gepäck antreten.

Daniel Madlener: „Das Ergebnis entspricht nicht ganz den Leistungen. Wir haben am Anfang nicht ins Spiel gefunden, ab Mitte der ersten Halbzeit haben wir die Spielkontrolle übernommen. Das einzige Manko war, dass wir unsere Chancen nicht verwertet haben.“

SK Rapid Wien II – SK BMD Vorwärts Steyr 2:1 (1:0)

Rapid II (3-4-3): Orgler; Eggenfellner, Sattlberger, Dijakovic; Hajdari (91. Tambwe-Kasengele), Bosnjak, T. Hedl (67. Oda), Holzhacker; Wydra (81. Tepecik), Dursun (81. Lang), Schwarz (67. Savic). Ersatz: Göschl; Demir. Trainer: Stefan Kulovits.

Vorwärts (3-1-4-2): Polster; Wiesinger, Marceta (65. Dombaxi), Prada; Bitsche (72. Yilmaz); Lageder, Sprangler, Satin, Bumberger; Filip (65. Pellegrini), Günes. Ersatz: Eres; Sostarits, Sivrikaya, Zdichynec. Trainer: Daniel Madlener.

Torfolge: 1:0 (9.) Dursun, 2:0 (75.) Wydra, 2:1 (82.) Pellegrini (Prada).

Gelbe Karten: Bosnjak (79. Foul); Sprangler (33. Foul), Prada (35. Unsportlichkeit), Marceta (53. Unsportlichkeit).

Freitag, 21. April 2023, Allianz Stadion, 475 Zuschauer

SR Jakob Semler; Edin Kudic, Daniel Trampusch