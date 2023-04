Sport

Erfolg­reiche Titel­ver­teidi­gung für HRINKOW-Advarics beim Kirsch­blüten­rennen

WELS/STEYR. Zweiter Streich in Oberösterreich! Jaka Primozic siegt in Wels mit Streckenrekord. Das Kirschblütenrennen, eines der ältesten Radrennen Österreichs, war zum zweiten Mal Station der road cycling league Austria. Spektakuläre Livebilder lieferte K19. Diese waren auch auf ORF Sport+ zu sehen ...

In Wels wurde das zweite von sieben Ligarennen in Angriff genommen. Das Team Hrinkow Advarics reiste direkt von der Rundfahrt Belgrade-Banjaluka (UCI 2.2) an, war aber hochmotiviert sich in der Heimat zu präsentieren. Das Rennen über 170 km war vom Beginn an geprägt von vielen Fluchtversuchen. „Wir waren zu viert in einer Führungsgruppe, konnten aber den Abstand zum Hauptfeld nicht wirklich vergrößern. Umso erfreulicher, dass die Attacke 500m vor dem Ziel zum Erfolg führte“ so der spätere Sieger Jaka Primozic. Nach einer Zeit von 3:53:14 Stunden und einem Schnitt von 43,6 km/h siegte der Slowene mit neuem Streckenrekord.

Hrinkow Advarics hat noch weitere Erfolge zu bejubeln. So holte Daniel Eichinger mit Rang neun den Vize-Landesmeistertitel auf der Straße. Besonders erfreulich ist auch die Vorstellung der Nachwuchsfahrer aus der Hrinkow Bike Akademie, powered by Raiffeisen. Maximilian Huber fuhr in der Kategorie U17 zu Rang 14. Valentin Poschacher zeigte ein aktives Rennen bei den Junioren, fuhr auf Rang 16 und krönte sich damit zum Landesmeister auf der Straße.

Jaka Primozic ist neuer Gesamtführender der Radliga und trägt das Flyeralarm Führungstrikot. Die Teamwertung führt ebenfalls die Equipe aus Steyr an. Aktivster Fahrer des Tages wurde Riccardo Verza.