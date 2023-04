Sport

Supervolley OÖ/VBC Steyr unterliegt im Aufstiegskampf

STEYR. "Alles oder nichts!", so lautete die Devise für die letzten zwei Relegationsspiele der SG Supervolley OÖ/VBC Steyr. Über die letzten Monate konnte man sich klar als das beste Team der zweiten Liga etablieren. Für einen Sieg gegen eine Erstligisten hatte es bis dato aber noch nicht gereicht ...

Sechs Punkte bräuchte es in den letzten zwei Spielen um den Aufstieg zu schaffen. Am vergangen Samstag (22.4.) stieg dann das erste „Do or Die“ Spiel gegen Sokol/Post. Die SG Supervolley OÖ/VBC Steyr starteten furios. Das hohe Risiko und einige Eigenfehler der Gegner ließen die Oberösterreicher gleich 1:0 in Führung gehen.

„Wir hatten nichts zu verlieren. Im ersten Spiel hatten wir leider wenig Chance. Das wollten wir auf keinen Fall auf uns sitzen lassen!“, so Aussenangreifer Jakob Grasserbauer. „Im zweiten Satz schwappt das Momentum aber leider schnell auf die gegnerische Seite über. Nicht zuletzt aufgrund einer Verletzung unseres Mittelblockers Xaver Kitzmüller. Eine Erstuntersuchung im Krankenhaus schloß aber eine schlimmere Verletzung an seinem Knöchel aus!“. Auch im weitern Verlauf des Spiels finden die die Oberösterreicher keinen Anschluss mehr und müssen sich ein weiters Mal geschlagen geben.

Dies beudeutet auch das Aus für den Aufstiegstraum. „Es fehlte nicht viel. Wir sind mit Abstand das beste Team aus der zweiten Liga und konnten ausschließlich mit Österreichern und Nachwuchsspielern aus unseren eignen Reihen teilweise gegen die Erstligisten ankommen.“, reflektiert Grasserbauer.

Was bleibt ist noch ein letztes Heimspiel in der Ennser Sporthalle mit anschließender Abschlussfeier! „Ich freue mich noch einmal auf die treuen Fans. Jedes einzelne Heimspiel war ein Highlight für sich und ich hoffe, dass wir am Samstag gebührend feiern können!“, so Kaptain Fabian Kriener

SG Supervolley / VBC Steyr vs Sokol/Post 1:3 ( 25:23 | 16:25 | 17:25 | 17:25)

Kriener: 15 | | Zeiselberger: 13 | Grasserbauer: 6