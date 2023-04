Sport

Steyrer Basket­baller unter­liegen in Gmunden knapp

GMUNDEN/STEYR. Denkbar knapp unterlagen am Mittwoch (26.4.) die Basketballer des BBC McDonald’s Iron Scorps Steyr den Gmundner Swans C mit 66:64. Die Scorps mussten ohne drei wichtige Stammspieler (Surums, Spasic und Rubio-Frias) antreten ...

waren also unterbesetzt. Die Steyrer zeigten dennoch von Anfang an eine starke Leistung und konnten das Spiel lange Zeit offenhalten. Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel gingen die Scorps mit einem knappen Rückstand von 36:34 in die Halbzeitpause.

Nach der Halbzeit kontrollierten die Steyrer das Spiel und konnten sich einen knappen Vorsprung von 5 Punkten erspielen. Im letzten Viertel waren die Kräfte bei den Steyrern dann sichtlich erschöpft. Die Swans gewannen die ersten 6 Minuten des letzten Viertels mit 16:2 und bauten ihren Vorsprung aus. Die Steyrer konnten noch einmal mobilisieren und kamen mit 7 Punkten in Folge ohne Gegentreffer nochmals heran. Am Ende reichten die Kräfte nicht ganz.

Didovic war mit 22 Punkten der Topscorer für Steyr, gefolgt von Polat mit 15 und Mlynsky mit 12 Punkten. Obwohl die Scorps aufgrund von Ausfällen einiger wichtiger Spieler unterbesetzt waren, zeigten sie eine starke Leistung und kämpften bis zum Ende. Trotz der knappen Niederlage haben die Scorps bewiesen, dass sie auch in schwierigen Situationen in der Lage sind, eine starke Leistung abzurufen.

Swans Gmunden C - BBC McDonald’s Iron Scorps Steyr 66:64

(18:17, 36:34, 55:50)

Didovic 22, Polat 15, Mlynsky 12, Hilgärtner 5, Galli 3, Filipovic 2, Medinger 2, Rohrweck 2, Radosavljevic 1, Graf.