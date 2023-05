Sport

Rang 3 für Primozic beim 12. GP Vorarlberg

NENZING/STEYR. Radrennsport der Extraklasse bot die heutige 12. Auflage des GP Vorarlberg in Nenzing. Es war ein langes und schweres Rennen mit einem spektakulären Finale, dass die Zuschauer in den Bann zog. Im Finale sprintete Primozic auf Rang drei ...

Dabei war der HrinkowAdvarics-Profi mit schweren Krämpfen beschäftigt. „Im Finale gab ich nochmals alles, aber mehr war heute nicht mehr möglich. Es war ein langes Rennen und die Temperaturen bin ich noch nicht gewohnt“, so der Drittplatzierte. Den Sieg holte der tschechische Querfeldein-Profi Michael Boros vom Team ELKOV – Kasper. Dieser konnte auf den letzten Kilometern noch zu Vermeulen (Team Vorarlberg) und Primozic aufschließen, welche sich zuvor aus den Staub gemacht hatten.

In der Radliga Gesamtwertung führt weiterhin der Hrinkow Advarics Profi Jaka Primozic. Sein Teamkollege Riccardo Verza liegt mit Rang fünf auf Schlagdistanz. Die Teamwertung führt ebenfalls der Rennstall aus Steyr an. Das nächste road cycling league Austria Rennen der Herren findet am 09. Juli 2023 in Wieselburg statt. Stefan Kovar steht morgen bei Eschborn Frankfurt (UCI 1.2) mit dem U23 Nationalteam am Start.

Für die restliche Mannschaft beginnt ein zweiwöchiger Trainingsblock. Anschließend startet mit 17. Mai die 72. Auflage der Flèche du Sud. Eine UCI 2.2 Rundfahrt über fünf Etappen mit internationalem Starterfeld.