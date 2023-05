Sport

Frauen­fußball-Schnupper­training in Münichholz

STEYR. Die SG Steyr Damen sucht Zuwachs für ein Nachwuchsteam und die Kampfmannschaft. Du bist sportbegeistert und möchtest Fußball spielen? Dann bist du bei uns genau richtig! Komm' also am Montag, 15. Mai um 17 Uhr zum ATSV-Sportplatz in Steyr Münichholz ...

und sieh dir ein Training bei uns an. Mitzubringen ist nur leichte Sportbekleidung und Spaß an der Bewegung.

Frauenfußball Schnuppertraining

Montag, 15. Mai 2023 um 17 Uhr

Schnuppertraining für Mädels und Frauen ab 13 Jahren

Sportanlage Münichholz (Gasthaus Zöchling) Schuhmeierstraße 2 4400 Steyr-Münichholz

Infos und Anmeldung per E-Mail unter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!